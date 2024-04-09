Згідно з описом нового сюжетного трейлера на YouTube-каналі Ubisoft Japan гра Star Wars Outlaws вийде 30 серпня 2024 року. Це виявили в Insider Gaming.

На момент публікації ролик вже недоступний, але офіційно трейлер має бути показаний сьогодні о 19:00. На інших каналах компанії очікування прем’єри доступне та в описі немає жодної інформації про дату виходу гри.

Раніше Ubisoft повідомляла, що гра має вийти протягом 2024 року.

З опису до трейлера стає зрозуміло, що Ubisoft не планує зраджувати своїм звичкам, в гри буде внутрішній магазин та декілька видань, які пропонуватимуть різний косметичний контент.

Переклад опису трейлера з японської від Insider Gaming:

«Вже 30 серпня 2024 року. Gold та Ultimate видання, які включають гру та Season Pass, стануть доступними на 3 дні раніше. Зробіть передзамовлення зараз і отримайте бонусний набір Kessel Runner, який включає косметику для космічного корабля Trailblazer та спідера! До бонусного набору Kessel Runner Bonus Pack* за попереднє замовлення входить – Косметика для спідера – Косметика для космічного корабля Trailblazer *Пропозиції, контент та дати можуть бути змінені. Контент може бути доступний для продажу та безкоштовного розповсюдження окремо в будь-який час на власний розсуд Ubisoft».

Star Wars Outlaws вийде на Windows ПК, Xbox Seies X/S та PlayStation 5.