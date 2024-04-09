Logitech випустила нову компактну безпровідну клавіатуру Pro X 60 Lightspeed, яка є прямою «спадкоємицею» G Pro X TKL Lightspeed та першою клавіатурою компанії у 60% форматі.

Клавіатура коштує $179 та має кілька варіацій – з оптичними тактильними або лінійними свічами GX та трьома кольоровими варіантами – чорним, білим та рожевим.

У клавіатурі відсутня можливість гарячої заміни свічів. Наявні лінійні та тактильні перемикачі GX мають точку спрацьовування 1,8 мм і відстань ходу 4 мм із силою спрацьовування 50 г і 60 г відповідно.

Підключати Pro X 60 Lightspeed можна через провід або Bluetooth чи передавач Lightspeed від Logitch, який забезпечує частоту передачі 1000 Гц. Logitech заявляє, що від батареї клавіатура працюватиме 65 годин із увімкненою підсвіткою.

Серед інших функцій клавіатури є ролик гучності та засоби керування мультимедіа. Також, оскільки клавіатура була розроблена з думкою про компактність, вона йде у комплекті з кейсом для переноски.