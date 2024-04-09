Google представила Google Axion, перші спеціальні ЦП компанії на базі Arm, розроблені для центрів обробки даних. Компанія стверджує, що Axion забезпечить найкращу в галузі продуктивність та енергоефективність і буде доступний клієнтам Google Cloud пізніше цього року.

«У Google ми постійно розширюємо межі обчислювальної техніки, досліджуючи можливості вирішення грандіозних завдань, починаючи від пошуку інформації, глобального розповсюдження відео та, звичайно, генеративного штучного інтелекту. Для цього потрібно переосмислити дизайн систем у тісній співпраці з розробниками послуг. Це переосмислення призвело до наших значних інвестицій у спеціальний кремній. Сьогодні ми раді оголосити про останнє втілення цієї роботи: процесори Google Axion, наші перші спеціальні ЦП на базі ARM, розроблені для центрів обробки даних», – пише компанія у блог-пості.

Компанія стверджує, що Axion забезпечує до 30% вищу продуктивність, ніж інші ARM процесори доступні для центрів обробки даних. За словами Google, Axion також дасть до 50% вищу продуктивність і до 60% кращу ефективність у порівнянні з процесорами поточного покоління на базі x86.

Google Axion створенні з використанням центрального процесора ARM Neoverse V2 та по стандарту Armv9. За словами компанії, це дає великі стрибки продуктивності для робочих навантажень, як от вебсервери, контейнерні мікросервери, бази даних з відкритим кодом та більше.

Axion також базується на Titanium, системі спеціально розроблених кремнієвих мікроконтролерів і багаторівневого масштабного розвантаження. Розвантаження Titanium відповідає за мережу та безпеку. Компанія каже, що завдяки цьому процесори Axion мають більшу ємність і покращену продуктивність.