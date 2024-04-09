Google додала штучний інтелект Gemini в середовище розробки Android Studio для допомоги розробниками з написанням коду, пошуком відповідних ресурсів, вивченням найкращих практик та економії часу.

Щоб скористатися допомогою штучного інтелекту в Android Studio, необхідно завантажити останню версію середовища розробки. Далі у вікні інструментів потрібно обрати Gemini та зайти у свій акаунт Google, після чого з’явиться чат-бот, із яким вже можна починати працювати.

Розробники зможуть ставити різноманітні питання, від дуже простих і відкритих до конкретних проблем, у розв’язанні яких потрібна допомога.

Google також просить бути специфічним у написанні запитань і використовувати конструкції на кшталт «Як додати підтримку камери до своєї програми за допомогою CameraX?», а не «Як додати підтримку камери до своєї програми?».

Окрім звичайних запитань Gemini в Android Studio також зможе додавати згенерований код в один клік, пропонувати відкрити відповідну сторінку документації з додатковою інформацією, пояснюватиме помилки та пропонуватиме способи розв’язання та відповідатиме на питання напряму по коду.

Проте компанія одразу застерігає, що інтеграція Gemini зараз перебуває на ранніх стадіях, тож ШІ може видавати помилкову або зовсім неправильну інформацію. Також ШІ може робити помилки у написанні коду та інших робочих процесах, тому розробникам необхідно перевіряти результати, видані штучним інтелектом.