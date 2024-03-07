У лютому 2024 року український автопарк поповнили понад 17,8 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє УкрАвтопром.

У порівнянні з лютим 2023 року реєстрації таких авто збільшилися на третину.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть: дизельні (27%), електромобілі (16%), авто з ГБО (5%), гібриди (4%).

До ТОП – 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли: Volkswagen Golf (963 одиниць), Renault Megane (806 од.), Skoda Octavia (688 од.), Volkswagen Passat (572 од.), Volkswagen Tiguan (451 од.), Nissan Leaf (416 од.), Nissan Rogue (414 од.), Audi Q5 (409 од.), Tesla Model 3 (380 од.), Audi A4 (349 од.).

Середній вік вживаних машин, які в лютому перейшли на українські номери, становить 9,4 року.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 38% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Як відомо, за підсумками 2023 року українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто, ввезених із-за кордону. Це на 45% менше порівняно з попереднім роком.