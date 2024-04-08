Notepad++ просить користувачів про допомогу у видаленні вебсайту, який видає себе за оригінальний проєкт, але не має ніякого відношення до нього, повідомляє Bleeping Computer.

Хоча на момент написання цієї статті сайт-двійник перенаправляє відвідувачів на офіційну сторінку завантажень Notepad++, існує певне занепокоєння, що він може становити загрозу безпеці – наприклад, якщо одного дня він почне просувати шкідливі програми або спам.

Двійник має назву notepad.plus (замість notepad++) та використовує брендинг проєкту і навіть примудряється займати високі позиції в результатах пошукової видачі поряд із офіційним сайтом.

«Я отримав численні скарги через електронну пошту, соціальні мережі та форуми щодо веб-сайту, який становить значну загрозу для нашої спільноти», – пише Дон Хо, розробник Notepad++.

Сайт notepad.plus, за словами Хо, з’являється в результатах пошуку, коли користувачі шукають «download Notepad++».

Вебсайт-двійник має чітке застереження внизу, в якому йдеться про те, що це – неофіційний фан-сайт і що він не пов’язаний з оригінальним проєктом.

Розробник закликає користувачів повідомляти про цей сайт через форму Google Safebrowsing.

Але такий підхід може виявитися нерезультативним з огляду на те, що наразі сайт-двійник не поширює жодних шкідливих програм. На додаток, оголошення про те, що сайт не має відношення до оригінального проєкту може захистити сайт від таких звинувачень.

З іншого боку, логотип і брендинг Notepad++, які використовуються на сайті, все ще можуть порушувати правила захисту торгових марок.