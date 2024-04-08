Як повідомляє блог The Document Foundation, уряд землі Шлезвіґ-Гольштейн, розташованої на півночі Німеччини, вирішив перевести 30 тис. комп’ютерів, що використовуються в органах місцевого самоврядування, з Microsoft Windows і Microsoft Office на Linux і LibreOffice.

Сайт посилається на офіційну сторінку уряду і повідомляє, що таке рішення було схвалено після успіху пілотного проєкту. Голова уряду зазначає, що Шлезвіґ-Гольштейн стане першою землею Німеччини, в якій програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом буде стандартом для всіх урядових ПК.

Таке рішення було прийнято після висновку європейського інспектора із захисту даних (European Data Protection Supervisor, EDPS), що використання Microsoft 365 Європейською комісією порушує закон про захист даних.