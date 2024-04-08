Нещодавно Microsoft оголосила про створення Microsoft AI, організації, яка допоможе компанії розвивати та досліджувати продукти штучного інтелекту, зокрема Copilot. На основі цієї організації тепер відкривають новий центр ШІ у Лондоні, де керуватимуть вдосконаленням найсучасніших мовних моделей та їхньої допоміжної інфраструктури.

Новий центр штучного інтелекту очолить Джордан Хоффманн – учений та ШІ-інженер. Раніше він відзначився як піонер штучного інтелекту в Inflection і DeepMind, які також розташовані у Лондоні.

Компанія також відзначає, що у Великій Британії є великий вибір талантів та досвідчених у сфері ШІ працівників, тож у найближчі тижні та місяці компанія почне публікувати вакансії та активно наймати інженерів та науковців, які допоможуть розвивати штучний інтелект.

«Це чудова новина для Microsoft AI та для Великої Британії. Як громадянин Британії, який народився та виріс у Лондоні, я пишаюся тим, що став співзасновником і створив тут передовий бізнес зі штучного інтелекту. Мені добре відомо про надзвичайний резерв талантів та екосистему штучного інтелекту у Великій Британії, і я радий взяти на себе це зобов’язання перед Великою Британією від імені Microsoft AI», – сказав Мустафа Сулейман, виконавчий віцепрезидент і генеральний директор Microsoft AI.

Новий центр штучного інтелекту доповнює наявну присутність компанії у Великій Британії, включаючи лабораторію Microsoft Research Cambridge, де працюють деякі з провідних дослідників у сферах штучного інтелекту, хмарних технологій і продуктивності.

Нещодавно компанія також оголосила про інвестиції у розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів для підвищення кваліфікації робочої сили Великої Британії для епохи штучного інтелекту та створення інфраструктури для економіки ШІ, включаючи зобов’язання до 2026 року поставити у країну 20 000 найсучасніших графічних процесорів.