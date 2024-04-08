Alphabet, материнська компанії Google, має наміри купити виробника програмного забезпечення HubSpot, ринкова вартість якого становить $34 мільярди. Це, ймовірно, спричинить нову хвилю розслідування зі сторони антимонопольних регуляторів. Про це повідомляє Reuters.

Попри це, низка експертів та аналітиків заявили, що подібне придбання не завадить конкуренції, оскільки у сфері управління взаємовідносинами з клієнтами, де оперує HubSpot, вже є достатньо компаній, які створюють значну конкуренцію, як-от Salesforce, Adobe, Microsoft та Oracle.

За дослідженнями за 2022 рік від Gartner, компанія HubSpot мала лише 4,9% ринку, в той час, як Salesforce та Adobe тримали по 15% кожна.

Однак експерти все ж вважають, що угода Google спричинить новий виклик зі сторони антимонопольних регуляторів у США та Європейському Союзі, оскільки вони мають неприязнь до технологічних гігантів, які розширюються шляхом придбання нових сервісів.

За повідомленнями, зараз Google ще оцінює ризики зі сторони антимонопольних регуляторів та має ухвалити остаточне рішення щодо подальших планів про купівлю HubSpot.

Поки жодна компанія не надала коментарів щодо цієї угоди.