Французи з екс-групи PSA поступово впроваджують гібридні технології для своїх автомобілів. Якщо першими «помірну» гібридну версію отримали автомобілі Peugeot, то зараз лінійка HYBRID-версій поступово розширюється й іншими автомобілями. Наприклад, з’явилися нові DS 3 HYBRID та DS 4 HYBRID.

Хоча версії автомобілів нові – а ось техніка вже знайома: йдеться про поєднання бензинового 1,2-літрового 136-сильного турбодвигуна, електромотора потужністю 28 «коней» та 6-ступеневої автоматичної коробки з подвійними зчепленнями. Для живлення електромотора додано невеликий акумулятор Li-ION NMC ємністю 0,9 кВт⋅год., встановлений під переднім сидінням.

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Гібридна система дозволила парі моделей DS 3 та DS 4 дещо покращити динаміку. Наприклад, автомобіль DS 3 HYBRID прискорюється в межах 0-100 км/год. за 8,4 секунди, а його «старший брат» DS 4 HYBRID виконує аналогічно вправу за 10,4 секунди. В двох випадках йдеться про виграш понад 1 секунди прискорення у порівнянні з аналогічними автомобілями, які оснащені звичайним бензиновим двигуном PureTech 130 з традиційним 8-ступеневим «автоматом». Крім того, новинки DS 3 HYBRID та DS 4 HYBRID забезпечують скорочення споживання пального на понад 1 літр в аналогічному порівнянні.

Таким чином, нові автомобілі DS 3 HYBRID та DS 4 HYBRID демонструють покращення динаміки та одночасне зменшення споживання палива. Хоча за все потрібно платити: стартова вартість DS 3 HYBRID – від близько 35 тисяч євро, а початковий цінник DS 4 HYBRID – й взагалі від майже 40 тисяч євро.