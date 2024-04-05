Невеликий кросовер Renault Captur другої генерації повернувся в Україну близько року тому: не встигли звикнути – а ось вже готова оновлена версія автомобіля!

Причому зміни зовнішності виявилися доволі масштабними, фактично кросовер отримав нове «обличчя»: прямокутні фари з невеликими виступами, змінена решітка радіатора, передній бампер із LED-елементами на кутках, навіть форма капота нова.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Проте задня частина автомобіля Renault Captur відрізняється лише дрібними деталями ліхтарів та відсутністю хрому. Крім того, з’явилися нові колісні диски: вони можуть бути 17/18/19-дюймові. А ще з’явилася нова версія Esprit Alpine, яка вирізняється «спортивним» декором.

У салоні Renault Captur теж присутні певні зміни. Наприклад, на передній панелі встановлено збільшений вертикальний 10,4-дюймовий дисплей. Такі зміни призвели до того, що новий дисплей витіснив блок керування клімат-контролем; хоча певні кнопки «швидкого доступу» до найбільш затребуваних функцій все ж залишилися. Ще один дисплей (максимум 10,25-дюймовий) використовується як панель приладів.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Автомобіль Renault Captur пропонуватиметься з бензиновими двигунами 1.0 ТСЕ (90 к.с.) або 1.3 TCE (140/155/160 к.с.), газовим двигуном 1.0 LPG (100 к.с.), а також із гібридною силовою установкою 1.6 E-TECH потужністю 145 «коней». Доступні різноманітні коробки передач («механіка» або «автомат»), однак тип приводу – лише передній.

Продажі в Європі стартують вже незабаром. Потім очікуємо автомобіль в Україні; й дуже цікаво: що приїде з перерахованого та скільки все це коштуватиме?