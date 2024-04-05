Невеликий кросовер Renault Captur другої генерації повернувся в Україну близько року тому: не встигли звикнути – а ось вже готова оновлена версія автомобіля!

Причому зміни зовнішності виявилися доволі масштабними, фактично кросовер отримав нове «обличчя»: прямокутні фари з невеликими виступами, змінена решітка радіатора, передній бампер із LED-елементами на кутках, навіть форма капота нова.

Оновлення автомобіля Renault Captur подарувало йому нове «обличчя» та дисплей
Оновлення автомобіля Renault Captur подарувало йому нове «обличчя» та дисплей
Оновлення автомобіля Renault Captur подарувало йому нове «обличчя» та дисплей

Проте задня частина автомобіля Renault Captur відрізняється лише дрібними деталями ліхтарів та відсутністю хрому. Крім того, з’явилися нові колісні диски: вони можуть бути 17/18/19-дюймові. А ще з’явилася нова версія Esprit Alpine, яка вирізняється «спортивним» декором.

У салоні Renault Captur теж присутні певні зміни. Наприклад, на передній панелі встановлено збільшений вертикальний 10,4-дюймовий дисплей. Такі зміни призвели до того, що новий дисплей витіснив блок керування клімат-контролем; хоча певні кнопки «швидкого доступу» до найбільш затребуваних функцій все ж залишилися. Ще один дисплей (максимум 10,25-дюймовий) використовується як панель приладів.

Оновлення автомобіля Renault Captur подарувало йому нове «обличчя» та дисплей
Оновлення автомобіля Renault Captur подарувало йому нове «обличчя» та дисплей

Автомобіль Renault Captur пропонуватиметься з бензиновими двигунами 1.0 ТСЕ (90 к.с.) або 1.3 TCE (140/155/160 к.с.), газовим двигуном 1.0 LPG (100 к.с.), а також із гібридною силовою установкою 1.6 E-TECH потужністю 145 «коней». Доступні різноманітні коробки передач («механіка» або «автомат»), однак тип приводу – лише передній.

Продажі в Європі стартують вже незабаром. Потім очікуємо автомобіль в Україні; й дуже цікаво: що приїде з перерахованого та скільки все це коштуватиме?