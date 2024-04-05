Чесько-українська студія Dreamate оприлюднила сюжетний трейлер своєї однокористувацької рольової гри у стімпанк-фентезі світі New Arc Line.

Проєкт запропонує зануритись у вир споконвічного конфлікту між магією та технологіями. Нью-Арк – це високотехнологічне місто у світі гри, саме в ньому та навколо нього відбуваються головні події. Але за межами Нью-Арка на вас чекають інші міста, а також цілі регіони, розкидані по всьому континенту Нового Світу.

Трейлер демонструє ігровий процес та головних персонажів гри. Гравцям доведеться досліджувати світ з камерою в ізометричній перспективі, спілкуватись з чисельними персонажами використовуючи розгалужену діалогову систему, та, звісно, боротися з різноманітними ворогами у покрокових боях.

Також трейлер дає здогадку, що магія у світі гри – це щось на кшталт хвороби, носіїв якої переслідує уряд.

Але нагадаємо, видає New Arc Line компанія Fulqrum Publishing, які до липня 2022 мали назву 1C Entertainment. І нехай вас не вводить в оману, що на сайті компанії вказана чеська адреса, менеджмент компанії, як і чимала частка співробітників — росіяни. LinkedIn компанії вказує, що з 7 з 16 співробітників компанії по досі проживають в росії.

Відповідно, гра не змогла обійтись і без російської мови локалізації, добре хоч про українську не забули.