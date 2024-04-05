Творець Minecraft повернувся до ігрової індустрії з новою студією Bitshift Entertainment після 10-річної паузи. Маркус «Notch» Перссон повідомив про це у своєму Х.

Studio name and logo pic.twitter.com/AyxK2ggFW6 — notch (@notch) April 2, 2024

Після того, як Microsoft придбала Mojang за $2,5 млрд у 2014 році, розробник покинув студію та ігрову індустрію, повернувшись до невеликих експериментів.

«Якщо я коли-небудь випадково зроблю щось, що набуде популярності, я, ймовірно, негайно відмовлюся від нього», – сказав тоді Перссон.

Notch пише в Х, що цього разу сконцентрується на жанрі roguelike, причому в канонічному розумінні – з дослідженнями підземель, проклятими предметами, можливостями абсурдно ламати ігрові механіки собі на користь тощо.

Також розробник поділився скриншотом із робочої версії проєкту, гра ще не має власних моделей та текстур, тож використовує матеріали з вільного доступу.