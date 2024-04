Серіал Avatar: The Last Airbender від Netflix, що є кіноадаптацією відомого американського мультсеріалу 2000-х рр., вийшов у лютому цього року й отримав змішані відгуки від критиків (55/100 на Metacritic та 60% на Rotten Tomatoes), хоча глядачі оцінили його трохи краще (6,4 та 73%, відповідно).

Попри це, через кілька днів після релізу Netflix подовжив Avatar: The Last Airbender одразу на два сезони. Але схоже, робота над другим сезоном може бути непростою: як повідомляє Variety, шоураннер Albert Kim покинув серіал. Він переходить до Disney Plus, де стане виконавчим продюсером серіалу Percy Jackson and the Olympians та працюватиме над іншими новими проєктами.

Albert Kim долучився до роботи над Avatar: The Last Airbender у 2020 р., коли з нього пішли Bryan Konietzko та Michael Dante DiMartino — співавтори оригінального мультсеріалу Nickelodeon — через “творчі розбіжності”.

Тепер замість нього наступні два сезони зніматимуть відразу два шоураннери – Jabbar Raisani (Lost in Space) і Christine Boylan (Poker Face, The Punisher). У першому сезоні Boylan виступала співвиконавчим продюсером, а Raisani був виконавчим продюсером, режисером та супервайзером VFX. Таким чином, виходить, що серіал, у якого поки що вийшов лише один сезон, вже має загалом п’ятьох шоураннерів.