Apple звільнила 614 працівників у Санта-Кларі. Це – перше масове скорочення в компанії за довгий час. Про це повідомляє San Francisco Chronicle.

Звільнення зачепили вісім офісів у Санта-Кларі, здебільшого серед скорочених співробітників виявилися люди, які працювали над скасованим проєктом електромобіля Apple. Про звільнення повідомили 28 березня, вони набудуть чинності 27 травня.

Попри те, що офіційно не повідомляється, до якого проєкту були залучені працівники, скорочення зачепили менеджерів «механічного цеху», інженерів апаратного забезпечення та інженерів-конструкторів продуктів.

Раніше Apple змогла уникнути великих скорочень завдяки тому, що повільніше наймала нових працівників у період пандемії COVID-19.

Нагадаємо, що наприкінці березня Apple відмовилася від розробки власного електромобіля. Цей проєкт розпочали ще у 2014 році, проте після років зусиль компанія все ж вирішила його скасувати.

Зараз Apple розглядає домашню робототехніку як наступний амбіційний проєкт.