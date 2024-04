Yellow Brick Games, студія колишнього креативного директора Dragon Age Майка Лейдлоу, представила трейлер своєї дебютної гри Eternal Strands.

Пригодницький екшн від третьої особи поєднує механіки лазіння по великих монстрах, як в Shadow of the Colossus, та маніпуляції зі стихіями та фізикою, як у The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Yellow Brick Games була створена у 2020 році ветеранами ігрової індустрії та фокусується на гідних умовах праці. Команда вважає, що розробка ігор має бути приємною не лише в кінці, коли є готовий результат, а весь час.

Реліз запланований на 2025 рік.