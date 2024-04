Синя галочка у X, яка раніше означала, що акаунт є офіційним, стала доступною для купівлі усіма охочими, зокрема й ботами. Проте тепер її знову безплатно роздають певним користувачам, але не всі з них цим задоволені.

Як повідомляє 9to5Mac, Ілон Маск впровадив нові зміни у систему підтвердження акаунтів, і тепер користувачі, які мають 2500 тисячі підписників із синьою галочкою отримують Premium безплатно. Якщо підписників з галочкою 5000 тисяч, то безплатно дають Premium+.

Going forward, all 𝕏 accounts with over 2500 verified subscriber followers will get Premium features for free and accounts with over 5000 will get Premium+ for free

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2024