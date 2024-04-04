Синя галочка у X, яка раніше означала, що акаунт є офіційним, стала доступною для купівлі усіма охочими, зокрема й ботами. Проте тепер її знову безплатно роздають певним користувачам, але не всі з них цим задоволені.

Як повідомляє 9to5Mac, Ілон Маск впровадив нові зміни у систему підтвердження акаунтів, і тепер користувачі, які мають 2500 тисячі підписників із синьою галочкою отримують Premium безплатно. Якщо підписників з галочкою 5000 тисяч, то безплатно дають Premium+.

Going forward, all 𝕏 accounts with over 2500 verified subscriber followers will get Premium features for free and accounts with over 5000 will get Premium+ for free — Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2024

Свого роду – це підтвердження статусу людей із великою аудиторією, лідерів думок, журналістів тощо. Проте це мало б сенс, якби ці галочки не можна було так легко купити, а отже навіть підтвердженні акаунти не можуть бути застрахованими від того, що їх спробують спародіювати.

Кілька акаунтів, які вже отримали подібне безплатне підтвердження, висловили своє невдоволення. Наприклад, журналістка видання WIRED Лорен Гуд написала у X, що їй повернули галочку. Але вона одразу уточнила, що не платить Ілону Маску за це.

My blue check is back and I just want to make clear I am not paying El*n M*sk for this thanks very much — Lauren Goode (@LaurenGoode) April 3, 2024

Попри те, що Premium чи Premium+ дають свої переваги, у X вони часто асоціюються з різноманітними акаунтами, які використовують переваги галочки для просування шахрайських постів про криптовалюту чи ботів. Крім того, як повідомляється, зараз для журналістів та інших користувачів, які отримують галочку безплатно, немає можливості від цього відмовитися.

Нагадаємо, що раніше також стало відомо, що навіть учасники терористичних організацій купували преміальну підписку та отримували синю галочку.