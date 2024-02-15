Звіт від Tech Transparency Project показує, що учасники терористичних організацій купували платні галочки в X (Twitter). Про це пише The Verge.

У звіті повідомляють про 28 користувачів, які змогли купити преміальну підписку, яка гарантує синю галочку, попри те, що офіційно їм це заборонено. Серед них є лідери терористичної організації Хезболла.

За повідомленням TTP, більшість з цих акаунтів купили галочку після того, як Ілон Маск став власником X. Проте 10 користувачів продовжували платити, щоб зберегти оригінальну галочку, яку отримали раніше.

Лідер Хезболли Хасан Насралла, у якого понад 93000 підписників, купив галочку, використовуючи державне посвідчення особи. Учасники інших терористичних організацій також мали платну підписку, а у їхній стрічці показували рекламу, за яку платні передплатники можуть отримувати грошову винагороду.

Зараз більшість з цих акаунтів вже без галочки, проте іранське медіа Press TV та російський підсанкційний банк Tinkoff Bank все ще мають золоту галочку, яка коштує $1000 на місяць.

Компанія прокоментувала ситуацію, написавши, що кілька акаунтів не були безпосередньо внесені до санкційних списків, тоді як інші можуть мати видимі галочки без отримання будь-яких послуг, які підпадають під санкції.