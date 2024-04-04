В Epic Games Store розпочалася чергова щотижнева роздача ігор, і цього разу дуже непогана. Безплатно можна отримати космічну RPG The Outer Worlds та stealth/action Thief.

Роздача буде тривати до 18:00 наступного четверга, тоді ці ігри замінить action Ghostrunners.

В The Outer Worlds – це RPG від Obsidian Entertainment та Private Division у якій гравець прокидається на кораблі колоністів, що прямує до краю галактики та опиняється у центрі глибокої змови, яка загрожує знищити колонію. Гравцям потрібно буде досліджувати різноманітні планети та локації Халсіону, стикатися з різними фракціями, які змагаються за владу та робити важливі рішення, які визначать як розвиватиметься історія.

В EGS роздають версію Spacer’s Choice Edition, куди окрім стандартної гри також входять усі доповнення.

Thieft – stealth/action від першої особи розроблений студією Eidos-Montréal. У цьому переосмисленні культової класичної франшизи, гравцю потрібно взяти на себе роль Гарретта, злодія, який виявляється заплутаним у конфлікті, де жителі Міста борються за незалежність.