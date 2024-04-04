Вже протягом багатьох місяців користувачі скаржаться на проблеми з материнською платою MSI Z790 Tomahawk WiFi, розповідаючи, що система взагалі не вмикається або призводить до збоїв під час самотестування. Сьогодні MSI оприлюднила заяву через Reddit, підтверджуючи висновки ютубера Joshi Repair, який припустив, що тріщини, виявлені на PCH (чипсеті) проблемної материнської плати, є результатом заводської несправності.

«Ми виявили, що меншість пристроїв може зіткнутися з нефункціональним PCH, що потенційно може призвести до його виходу з ладу вже на момент купівлі. Ми з’ясували, що причина в дизайні гвинта радіатора чипсета та вжили профілактичних заходів щодо розв’язання цієї проблеми, – пояснили в заяві MSI. – Переглянуту конструкцію гвинта радіатора чипсета було впроваджено в наше виробництво, і відомі випадки були вирішені. Ми дотримуємося високих стандартів відповідальності та хочемо гарантувати, що постраждалі клієнти зможуть швидко отримати заміну продукту».

Клієнтам рекомендують зв’язатися з найближчим регіональним сервісним центром MSI для заміни материнської плати Z790 з дефектним PCH.

Хоча похвально те, що MSI замінює плати після того, як збої отримали широке висвітлення в ЗМІ, але повідомлення про зламаний чипсет PCH у Z790 Tomahawk WiFi почалися щонайменше дев’ять місяців тому. Тоді один із користувачів розповів на Reddit, що отримав нову материнську плату Z790 Tomahawk WiFi та знайшов тріщину на чипсеті PCH.

MSI не підтвердила, скільки її материнських плат Z790 постачалося з несправним гвинтом радіатора. Крім того, компанія лише підтвердила проблеми з Z790 Tomahawk WiFi і не згадала про інші моделі на Z790 чипсеті, на які може вплинути. Однак стверджується, що число постраждалих материнських плат може обчислюватися сотнями. Хороша новина полягає в тому, що першопричину виявлено, і наразі на виробничих лініях MSI впроваджують виправлення.