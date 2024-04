Тамім Антоніадес, один зі співзасновників студії Ninja Theory та за сумісництвом сценарист і керівник Hellblade: Senua’s Sacrifice, залишив компанію. Про це пише VGC.

За свій час у студії Антоніадес окрім Hellblade також працював над Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West та DmC: Devil May Cry.

Він був залучений до ранньої стадії розробки Hellblade 2, проте зараз розробкою керують артдиректор середовища Ден Еттвелл, директор із візуальних ефектів Марк Слейтер-Танстілл і аудіорежисер Девід Гарсія.

Причини та подробиці про те, чому Тамім Антоніадес залишив Ninja Theory, не розголошуються.

Зараз Ninja Theory закінчує роботу над Senua’s Saga: Hellblade II, яка вийде 21 травня на Xbox Series X|S та ПК. Гра коштуватиме $50, а на її проходження потрібно буде близько восьми годин, так само як і з першою частиною. Гра також матиме українську локалізацію.

Деякі західні журналісти вже змогли пограти у прев’ю та поділилися новими подробицями. Сенуа буде полювати на вікінгів, які спалили її селище, а натхнення для гри розробники брали з «Битва Бастардів» – найвище оціненого епізоду з Game of Thrones / «Гра Престолів».

Бої у грі так само проходитимуть на «аренах», але при цьому загальну боївку покращили у порівнянні з першою частиною, а також додали більше нових анімацій. Загадки у грі також схожі на те, що було у першій Hellblade.

Проте є й менш радісні моменти, як-от обмеження у 30 кадрів на секунду для Xbox Series X|S. За словами директора зі спецефектів Марка Слейтера-Танстіла, це пов’язано з тим, що Ninja Theory хоче досягти більш «кінематографічного» відчуття гри, подібного до фільмів, які обмежують себе 24 кадрами на секунду.