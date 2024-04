Microsoft працює над функією для Microsoft Edge, яка дасть змогу користувачам встановлювати обмеження на використання оперативної пам’яті. Про це повідомляє The Verge.

Знахідкою поділився користувач Leopeva64 у X. Нову функціональність знайшли у Canary версії веббраузера.

A new section on the Settings page could let you control how much RAM Edge can use, you can also choose whether this control is activated only when you are playing a game or always:https://t.co/YiCu5igL0U pic.twitter.com/pE29PI6FfR

— Leopeva64 (@Leopeva64) March 27, 2024