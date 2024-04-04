Microsoft працює над функією для Microsoft Edge, яка дасть змогу користувачам встановлювати обмеження на використання оперативної пам’яті. Про це повідомляє The Verge.

Знахідкою поділився користувач Leopeva64 у X. Нову функціональність знайшли у Canary версії веббраузера.

Користувачам дадуть змогу обрати, скільки пам’яті може використовувати браузер. На пристроях із 16 ГБ є можливість виставити обмеження від 1 ГБ до 16 ГБ. Також у налаштуваннях присутній перемикач для обмеження «оперативки» лише коли на комп’ютері запущена гра.

Користувачів одразу застерігають, що обмеження використання оперативної пам’яті може вплинути на загальну продуктивність браузера.

Поки що невідомо, коли ця функція з’явиться у стабільній версії Microsoft Edge.