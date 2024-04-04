Microsoft працює над функією для Microsoft Edge, яка дасть змогу користувачам встановлювати обмеження на використання оперативної пам’яті. Про це повідомляє The Verge.

Знахідкою поділився користувач Leopeva64 у X. Нову функціональність знайшли у Canary версії веббраузера.

A new section on the Settings page could let you control how much RAM Edge can use, you can also choose whether this control is activated only when you are playing a game or always:https://t.co/YiCu5igL0U pic.twitter.com/pE29PI6FfR — Leopeva64 (@Leopeva64) March 27, 2024

Користувачам дадуть змогу обрати, скільки пам’яті може використовувати браузер. На пристроях із 16 ГБ є можливість виставити обмеження від 1 ГБ до 16 ГБ. Також у налаштуваннях присутній перемикач для обмеження «оперативки» лише коли на комп’ютері запущена гра.

Користувачів одразу застерігають, що обмеження використання оперативної пам’яті може вплинути на загальну продуктивність браузера.

Поки що невідомо, коли ця функція з’явиться у стабільній версії Microsoft Edge.