Стало відомо про роботу над п’ятим фільмом науково-фантастичної франшизи «Матриця» / The Matrix. Стрічка поки не має ні назви, ні запланованої дати прем’єри. Втім, деякі подробиці про проєкт вже оголошено. Про це пише The Verge.

До написання сценарію та режисури нового фільму запросили сценариста «Марсіанина» / The Martian Дрю Годдарда (Drew Goddard). Виконавчою продюсеркою п’ятої «Матриці» стане Лана Вачовскі (Lana Wachowski).

У своїй заяві президент виробництва Warner Bros. Motion Pictures Джессі Ерман зауважив, що Дрю Годдард прийшов до студії зі свіжою ідеєю щодо майбутнього франшизи.

За його словами, нова ідея вшанує те, що Лана та Ліллі Вачовскі розпочали понад 25 років тому, і запропонує унікальний погляд, заснований на власній любові режисера до фільмів серії та персонажів.

«Не буде перебільшенням сказати, що фільми «Матриці» змінили як кінематограф, так і моє життя, – сказав Дрю Годдард. – Вишуканий артистизм Лани та Ліллі надихає мене щодня, і я безмежно вдячний за можливість розповідати історії в їхньому світі».

Поки невідомо, чи повернуться до роботи над «Матрицею» такі зірки, як Кіану Рівз чи Керрі-Енн Мосс. Тож стежитимемо за розвитком ситуації.

Нагадаємо, що культова франшиза «Матриця» була знята у жанрі кіберпанк і складається з кількох фільмів. Перший вийшов у 1999 році, а вже за кілька років з’явилися стрічки «Матриця: Перезавантаження» / The Matrix Reloaded та «Матриця: Революція» / The Matrix Revolutions. У 2021 році вийшов четвертий фільм – «Матриця: Воскресіння» / The Matrix Resurrections.