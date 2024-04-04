Здається, невеликий кросовер Suzuki Vitara з нами був завжди. Ну, як мінімум він був із нами 10 років: саме стільки нараховує історія Suzuki Vitara актуальної генерації. Протягом цього часу автомобіль отримав кілька оновлень, але компанія Suzuki не зупиняється і планує черговим оновленням підтримати цікавість до Suzuki Vitara ще кілька років.

Хоча ці оновлення, відверто кажучи, – не радикальні. Ззовні оновлений автомобіль Suzuki Vitara вирізняється зміненим переднім бампером із чорною центральною вставкою. Також з’явилися нові колісні диски та кольори кузова – наприклад, ось такий темно-синій.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

У салоні Suzuki Vitara головною зміною можна назвати появу нової мультимедійної системи з великим 9-дюймовим екраном; загалом все відомо з моделі Suzuki S-Cross. Крім того, заявлено розширення та оновлення систем безпеки.

На європейському ринку кросовер Suzuki Vitara доступний з двома гібридними силовими установками: або поєднання 1,4-літрового турбодвигуна та MHEV-гібрида (загальна потужність 129 к.с.), або гібрид на основі 1,5-літрового атмосферного двигуна з більш потужним електромотором на 33 к.с. – загалом виходить 116 «коней». Останнього варіанту в Україні немає, але оновлення Suzuki Vitara може стати чудовою нагодою для виходу такої гібридної версії на ринок.

Більше деталей дізнаємося вже влітку, коли заплановано старт продажів оновленого автомобіля Suzuki Vitara; вартість буде оголошена додатково.