Intellias придбала американську IT-компанію C2 Solutions. Вона була заснована в 2010 році та спеціалізується на Digital Health та Medical Devices. Про угоду повідомила Intellias.

За інформацією компанії, С2 Solutions надає своїм клієнтам технологічні послуги з фокусом на розробку стратегій, інжиніринг, розробку архітектури даних, тестування та дизайну користувацького досвіду.

Крім того, за версією американського щорічного рейтингу Fast 50, вона потрапила до переліку швидкозростаючих бізнесів штату Міннесота.

«Придбавши компанію С2 Solutions, компанія Intellias посилює свою присутність на ринку США і компетенції в галузі Digital Health та Medical Devices», – йдеться в повідомленні Intellias.

Також це дасть змогу збільшити кількість активних проєктів в компанії, що дозволить Intellias наймати більше спеціалістів і спеціалісток в Україні і за кордоном.

В Intellias пояснили, що команда С2 Solutions буде інтегрована в організаційну структуру компанії. Обидві сторони зосередяться на обміні досвідом та експертизою. Також у фокусі уваги інтеграція корпоративної культури та цінностей Intellias і надання колегам з компанії С2 усіх можливостей для кар’єрного і професійного зростання.

Intellias – одна з найбільших IT-компаній в Україні. Наразі вона об’єднує 3200 спеціалістів і спеціалісток у 14 країнах світу. Компанія розробляє високотехнологічні рішення для клієнтів у галузях мобільності, роздрібної торгівлі, фінансових послуг, телекомунікацій, та високих технологій. Експертиза компанії включає продуктову інженерію, AI/ML, хмарні сервіси, DevOps, IoT, аналітику даних тощо.

Для Intellias – це вже друга успішна M&A угода. Восени 2022 року вона придбала IT-компанію з головним офісом у Великій Британії. Вона називається Digitally Inspired і спеціалізується на галузях роздрібної торгівлі та електронної комерції.