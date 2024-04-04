Автор каналу NextGen Dreams за допомогою фільтрів, модів та штучного інтелекту зробив графіку Cyberpunk 2077 реалістичною.

На своєму каналі NextGen Dreams публікує відео та показав, як із покращеннями виглядають різні елементи гри. Він продемонстрував, як виглядають авто та їзда містом із використанням фільтра Nvidia AI RTX, DLSS 3.5, трасування шляху та RTX 4090 Cyberpunk 2077.

У налаштуваннях модів є спеціальний ReShade, створений на основі нових фільтрів штучного інтелекту NVIDIA RTX. Ці фільтри маніпулюють яскравістю, контрастністю та насиченістю зображення в режимі реального часу за допомогою ШІ.

Раніше NextGen Dreams показав, як виглядала б стрільба Cyberpunk 2077, якби гра була виконана у стилі Unrecord, одного з проєктів на Unreal Engine 5. Тут також були використані ReShade, DLSS 3,5 та AITrack.

В описах відео автор також вказує перелік модів, які використовують для отримання реалістичної картинки на випадок, якщо глядачі хочуть спробувати повторити.