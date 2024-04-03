Microsoft може переробити значну частину меню «Пуск» у Windows 11, на це вказують зміни в тестовій версії ОС.

Як зазначає на X постійний автор витоків про Windows PhantomOfEarth, меню може мати зовсім інше оформлення панелі «Всі програми».

Наразі в даній панелі список всіх програм у вашій системі організовано в алфавітному порядку, але якщо ця зміна набуде чинності, панель матиме вигляд сітки.

Зауважте, що ця зміна поки що не відображається в тестовій версії,  PhantomOfEarth довелося покопатися в Windows 11 – зокрема, в попередній збірці в бета-каналі – щоб знайти її (за допомогою утиліти для налаштування ViVeTool).