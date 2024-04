Microsoft може переробити значну частину меню «Пуск» у Windows 11, на це вказують зміни в тестовій версії ОС.

Як зазначає на X постійний автор витоків про Windows PhantomOfEarth, меню може мати зовсім інше оформлення панелі «Всі програми».

A Start menu update that could be coming soon: an updated All apps page in the Start menu, which displays apps in a grid of icons instead of a vertical list. pic.twitter.com/o8EYjf17Uf

