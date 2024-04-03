Motorola провела захід в Індії, на якому представила новий смартфон Motorola Edge 50 Pro з чипом Snapdragon 7 Gen 3 та підтвердженими Pantone кольорами. Про це повідомляє GSMArena.

Смартфон отримав 6,7-дюймовий pOLED-дисплей з роздільною здатністю 1220p і частотою оновлення зображення 144 Гц. Максимальний рівень підсвічування дисплея становить 2000 ніт. Крім того, це — перший смартфон, який отримав підтвердженні Pantone кольори.

Спереду також є 50-мегапіксельна фронтальна камера. Ззаду Motorola Edge 50 Pro має систему з трьох камер – основну з роздільною здатністю у 50 МП зі значенням апертури ƒ/1,4 та оптичною стабілізацією, 10-мегапіксельне телефото з трикратним оптичним зумом та ультраширокий об’єктив з 13 МП, який також має функцію макро.

Це також перший смартфон Motorola, який отримав підтримку технології AI Photo Enhancement Engine з оптимізацією для захоплення руху та сегментації кольорів.

Всередині окрім нового Snapdragon 7 Gen 3 смартфон також має акумулятор ємністю 4 500 мА•год з підтримкою 125-ватного заряджання дротом та 50 Вт індукційно. Edge 50 Pro матиме опції з 8 чи 12 ГБ ОЗП, які в обох випадках доповнюватимуть накопичувачі ємністю 256 ГБ.

Edge 50 Pro отримав новий інтерфейс HelloUX від Motorola на базі Android 14, у якому з’явилися генеративні функції штучного інтелекту для створення шпалер.

Це також перший телефоном компанії з підтримкою Motorola Smart Connect — нового набору безперервних функцій Moto, які працюють на смартфонах, планшетах і ПК від Motorola та Lenovo з підтримкою зовнішніх дисплеїв і синхронізації даних.

В Індії продаж Motorola Edge 50 Pro розпочнеться 9 квітня. Версія з 8 ГБ оперативної пам’яті та сховищем у 256 ГБ коштуватиме $383, а 12/256 ГБ — $431.