Компанія Ajax Systems оголосила про реліз дротових охоронних IP-камер. Серед нових пристроїв – TurretCam, BulletCam і DomeCam Mini. Вони призначені для забезпечення відеоспостереження у високій роздільній здатності, гарантуючи надійний захист приватності.

«Камери Ajax універсальні – вони добре працюють як усередині приміщень, так і зовні завдяки класу захисту IP65. Їхнє налаштування є простим і безпечним завдяки безпарольній автентифікації. Завдяки різним типам матриць і об’єктивів представлені камери можуть задовольнити різноманітні потреби у відеоспостереженні», – йдеться в повідомленні Ajax.

У компанії кажуть, що їхні камери є бездоганним рішенням завдяки передовій технології потокового відео. Вони синхронізуються з подіями системи, тож користувачі мають швидкий доступ до відеоданих і можуть налаштовувати запис за сценаріями.

Серед ключових можливостей компанія називає:

Ключові можливості:

Безпечна безпарольна автентифікація камери;

Швидка навігація архівом з технологією подвійного відеопотоку;

Безпека акаунта на всіх рівнях: 2FA, контроль сесій, вхід за паролем чи біометрична автентифікація;

Кастомізована віртуальна відео стіна;

Розпізнавання обʼєктів за допомогою ШІ;

Миттєва верифікація тривог у високій роздільній здатності;

Дальність ІЧ підсвічування до 35 м;

Налаштування зони виявлення руху;

Синхронізація архіву з подіями системи;

Вбудований цифровий мікрофон;

Підтримка до 256 ГБ SD-карти;

Металевий корпус із захистом від води та пилу;

Дистанційне керування та налаштування.

Ajax Systems анонсувала ці камери в жовтні минулого року. Тепер вони вже доступні для замовлення.