Компанія Ajax Systems оголосила про реліз дротових охоронних IP-камер. Серед нових пристроїв – TurretCam, BulletCam
«Камери Ajax універсальні – вони добре працюють як усередині приміщень, так і зовні завдяки класу захисту IP65. Їхнє налаштування є простим і безпечним завдяки безпарольній автентифікації. Завдяки різним типам матриць і об’єктивів представлені камери можуть задовольнити різноманітні потреби у відеоспостереженні», – йдеться в повідомленні Ajax.
У компанії кажуть, що їхні камери є бездоганним рішенням завдяки передовій технології потокового відео. Вони синхронізуються з подіями системи, тож користувачі мають швидкий доступ до відеоданих і можуть налаштовувати запис за сценаріями.
Серед ключових можливостей компанія називає:
Ключові можливості:
- Безпечна безпарольна автентифікація камери;
- Швидка навігація архівом з технологією подвійного відеопотоку;
- Безпека акаунта на всіх рівнях: 2FA, контроль сесій, вхід за паролем чи біометрична автентифікація;
- Кастомізована віртуальна відео стіна;
- Розпізнавання обʼєктів за допомогою ШІ;
- Миттєва верифікація тривог у високій роздільній здатності;
- Дальність ІЧ підсвічування до 35 м;
- Налаштування зони виявлення руху;
- Синхронізація архіву з подіями системи;
- Вбудований цифровий мікрофон;
- Підтримка до 256 ГБ SD-карти;
- Металевий корпус із захистом від води та пилу;
- Дистанційне керування та налаштування.
Ajax Systems анонсувала ці камери в жовтні минулого року. Тепер вони вже доступні для замовлення.
Завантаження коментарів …