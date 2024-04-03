Компанія Ajax Systems оголосила про реліз дротових охоронних IP-камер. Серед нових пристроїв – TurretCam, BulletCam і DomeCam Mini. Вони призначені для забезпечення відеоспостереження у високій роздільній здатності, гарантуючи надійний захист приватності.

Ajax Systems

«Камери Ajax універсальні – вони добре працюють як усередині приміщень, так і зовні завдяки класу захисту IP65. Їхнє налаштування є простим і безпечним завдяки безпарольній автентифікації. Завдяки різним типам матриць і об’єктивів представлені камери можуть задовольнити різноманітні потреби у відеоспостереженні», – йдеться в повідомленні Ajax.

У компанії кажуть, що їхні камери є бездоганним рішенням завдяки передовій технології потокового відео. Вони синхронізуються з подіями системи, тож користувачі мають швидкий доступ до відеоданих і можуть налаштовувати запис за сценаріями.

Серед ключових можливостей компанія називає:

Ключові можливості:

  • Безпечна безпарольна автентифікація камери;
  • Швидка навігація архівом з технологією подвійного відеопотоку;
  • Безпека акаунта на всіх рівнях: 2FA, контроль сесій, вхід за паролем чи біометрична автентифікація;
  • Кастомізована віртуальна відео стіна;
  • Розпізнавання обʼєктів за допомогою ШІ;
  • Миттєва верифікація тривог у високій роздільній здатності;
  • Дальність ІЧ підсвічування до 35 м;
  • Налаштування зони виявлення руху;
  • Синхронізація архіву з подіями системи;
  • Вбудований цифровий мікрофон;
  • Підтримка до 256 ГБ SD-карти;
  • Металевий корпус із захистом від води та пилу;
  • Дистанційне керування та налаштування.

Ajax Systems анонсувала ці камери в жовтні минулого року. Тепер вони вже доступні для замовлення.