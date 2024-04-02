Microsoft оприлюднила список ігор, які поповнять каталог Xbox/PC Game Pass протягом березня 2024 року.

Вже доступно:

Superhot: Mind Control Delete (Cloud, консоль та PC)

Продовження найінноваційнішого шутера, у який я грав за останні роки повертається до бібліотеки Game Pass.

Незабаром

LEGO 2K Drive (Cloud та консоль) – 3 квітня

Змагайтесь у перегонах на різноманітних видах транспорту у відкритому світі LEGO. З фірмовим гумором та візуальним стилем.

Lil Gator Game (Cloud, консоль та PC) – 4 квітня

Затишна гра про маленького крокодильчика та дослідження доброзичливого та сонячного світу.

EA Sports PGA Tour (Cloud, PC та консоль) – 4 квітня

Симулятор гольфу від Electronic Arts.

Kona (Cloud, консоль) – 9 квітня

Моторошний симулятор ходьби. По ходу гри доведеться дослідити закинуте поселення під час хуртовини. Якщо вам гра здається знайомою — Kona вже з’являлась раніше в каталозі Game Pass.

Botany Manor (Cloud, PC, та консоль) – 9 квітня

Це — симулятор садівника у великому заміському маєтку. Гра пропонує вивчати рослини та організовувати особливі умови для кожної.

Shadow of the Tomb Raider (Cloud, консоль та PC) – 11 квітня

Фінальна третя глава сучасного перезапуску пригод розкрадачки гробниць Лари Крофт. В Game Pass також потрапив весь додатковий контент у вигляді 7 додаткових гробниць, нової зброї, спорядження та навіть навичок.

Harold Halibut(Cloud, PC та консоль) – 16 квітня

Harold Halibut – це створена вручну за допомогою стоп-моушн анімації сюжетна гра про дружбу та життя на космічному кораблі розміром з місто, зануреному в океан. Гра виходить одразу в Game Pass.

Також для підписників Game Pass вже доступні:

Final Fantasy XIV Online: Starter Edition

YouTube Premium 3 Month Trial

Battlefield 2042: Season 7 Field Kit

15 березня каталог покинуть: