Microsoft оприлюднила список ігор, які поповнять каталог Xbox/PC Game Pass протягом березня 2024 року.
Вже доступно:
Superhot: Mind Control Delete (Cloud, консоль та PC)
Продовження найінноваційнішого шутера, у який я грав за останні роки повертається до бібліотеки Game Pass.
Незабаром
LEGO 2K Drive (Cloud та консоль) – 3 квітня
Змагайтесь у перегонах на різноманітних видах транспорту у відкритому світі LEGO. З фірмовим гумором та візуальним стилем.
Lil Gator Game (Cloud, консоль та PC) – 4 квітня
Затишна гра про маленького крокодильчика та дослідження доброзичливого та сонячного світу.
EA Sports PGA Tour (Cloud, PC та консоль) – 4 квітня
Симулятор гольфу від Electronic Arts.
Kona (Cloud, консоль) – 9 квітня
Моторошний симулятор ходьби. По ходу гри доведеться дослідити закинуте поселення під час хуртовини. Якщо вам гра здається знайомою — Kona вже з’являлась раніше в каталозі Game Pass.
Botany Manor (Cloud, PC, та консоль) – 9 квітня
Це — симулятор садівника у великому заміському маєтку. Гра пропонує вивчати рослини та організовувати особливі умови для кожної.
Shadow of the Tomb Raider (Cloud, консоль та PC) – 11 квітня
Фінальна третя глава сучасного перезапуску пригод розкрадачки гробниць Лари Крофт. В Game Pass також потрапив весь додатковий контент у вигляді 7 додаткових гробниць, нової зброї, спорядження та навіть навичок.
Harold Halibut(Cloud, PC та консоль) – 16 квітня
Harold Halibut – це створена вручну за допомогою стоп-моушн анімації сюжетна гра про дружбу та життя на космічному кораблі розміром з місто, зануреному в океан. Гра виходить одразу в Game Pass.
Також для підписників Game Pass вже доступні:
- Final Fantasy XIV Online: Starter Edition
- YouTube Premium 3 Month Trial
- Battlefield 2042: Season 7 Field Kit
15 березня каталог покинуть:
- Amnesia Collection
- Amnesia: Rebirth
- Back 4 Blood
- Phantom Abyss
- Research and Destroy
- Soma
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