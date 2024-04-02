Microsoft працює над створенням чат-бота зі штучним інтелектом для Xbox, який будуть використовувати для автоматизації завдань підтримки. Про це пише The Verge.

Повідомляється, що чат-бот буде під’єднаний до внутрішньої документації Microsoft та зможе відповідати на запити користувачів щодо рефандів, ігор та інших технічних проблем.

«Ми тестуємо віртуального агента служби підтримки Xbox, внутрішнього прототипу анімованого персонажа, який може відповідати на питання службі підтримки Xbox за допомогою голосу або тексту. Прототип полегшує та пришвидшує гравцям отримання допомоги з питань підтримки за допомогою природної мови, беручи інформацію з наявних сторінок підтримки Xbox», — розповів Хайян Чжан, генеральний менеджер ігрового ШІ в Xbox.

Зараз у Microsoft тестують чат-бот запитаннями про поломки консолі, проблеми з платними підписками, рефандами тощо. Також чат-бот тестують запитаннями про розміщення серверів Minecraft Realms на основі підписки.

Поки не повідомляється, коли чат-бот почнуть використовувати чи хоча б тестувати з користувачами.