З’явився ще один трейлер фільму «Королівство планети мавп» / Kingdom of the Planet of the Apes. Картина має вийти в українському прокаті 9 травня 2024 року.

Режисером стрічки став Вес Болл, який вдихнув у франшизу нове життя. Події фільму розгортаються через кілька поколінь після правління Цезаря.

«Мавпи – домінуючий вид, який гармонійно співіснує, а люди приречені на життя в тіні. Поки новий тиранічний мавпячий вождь будує свою імперію, одна молода мавпа вирушає у виснажливу подорож. Ця мандрівка змусить поставити під сумнів усе, що вона знала про минуле, і зробити вибір, який визначить майбутнє як мавп, так і людей», – сказано в описі до картини.

Серед акторів фільму: Овен Тіґ («Воно»), Фрея Аллан (серіал «Відьмак»), Кевін Дюранд («Ной», «Реальна сталь»), Пітер Макон, Вільям Мейсі та інші.