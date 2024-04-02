HP вирішила вийти з російського ринку, щоб відповідати санкціям, запровадженим США. Але вийшла недалеко. Про це повідомляє TechRadar, посилаючись на російське медіа CNews.

Вебсайт компанії, який слугував «домівкою» для завантаження драйверів та технічної підтримки російською мовою, тепер перенесено до Казахстану. У Казахстані російська мова є державною. Попри припинення онлайн підтримки, російські покупці все ще можуть отримати доступ до драйверів для ноутбуків, принтерів та іншого обладнання HP на вебсайті компанії, що «вийшла з росії».

TechRadar повідомляє, що російське медіа CNews одним із перших почало скаржитися на русофобію HP, стверджуючи, що припинення діяльності компанії HP відбулося без жодних попередніх повідомлень.

HP зробила перші кроки в цьому напрямку ще в березні 2022 року, оголосивши про припинення продажів обладнання. Однак країні-терористу знадобилося лише два місяці, щоб налагодити так званий «паралельний імпорт», що фактично зробило цю зміну неефективною.