Очікується, що Apple представить дешевші бездротові навушники AirPods Lite. Як пише 9to5Mac, про це на зустрічі з інвесторами повідомив аналітик Джефф Пу.

За його словами, компанія планує випустити дешевші навушники у другій половині 2024 року. Він також повідомляє, що Apple готує оновлену версію AirPods Max, які також вийдуть пізніше цього року.

Пу розповідає, що трохи пізніше цього року виробництво бездротових навушників від Apple значно збільшиться, це станеться завдяки запуску недорогої моделі.

Попри це, він також каже, що попит на всі навушники компанії скоротиться на 4%, до 55 мільйонів одиниць, через спад попиту на наявні моделі.

Раніше аналітик Мін-Чі Куо також повідомляв, що Apple готує до випуску дешевші бездротові навушники. Тоді він розповів, що навушники коштуватимуть $99.

Водночас Марк Гурман з Bloomberg розповідав, що компанія готує AirPods 4 цього року, які матимуть дві різних моделі, проте поки незрозуміло, чи йшлося про ті ж дешевші навушники.