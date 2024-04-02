Виконавчий віцепрезидент мобільного бізнесу Samsung Вон Джун Чой розповів в інтерв’ю для CBNC, що компанії потрібно переосмислити Bixby та додати асистенту функції генеративного штучного інтелекту.

«Тож Bixby став ключовим голосовим помічником для Samsung не лише для мобільних пристроїв, але й для телевізорів і цифрових пристроїв, які існують в екосистемі Samsung. Тож досі це був основний голосовий помічник. З появою генеративного штучного інтелекту та технології LLM я вважаю, що ми повинні переглянути роль Bixby, щоб Bixby міг бути оснащений генеративним штучним інтелектом і ставати розумнішим у майбутньому», – сказав Чой.

Samsung вперше представила свій голосовий асистент у 2017 році разом із релізом Samsung Galaxy S8. На той момент асистент мав функції, які допомагали б користувачам із перекладом у реальному часі, рекомендації закладів та виконання загальних дій на пристрої. Однак великої популярності серед користувачів це не набуло.

Із появою чат-ботів на кшталт ChatGPT функціональність голосового асистента стала явно застарілою, тож зараз Samsung працює над впровадженням генеративного штучного інтелекту.

Samsung бачить Bixby як ключовий інструмент для управління пристроями в межах однієї екосистеми й зараз, за словами Вон Джун Чоя, компанія важко працює над тим, щоб впровадити генеративний штучний інтелект, але поки не каже, коли це станеться.

Нагадаємо, що нещодавно Samsung випустила оновлення One UI 6.1 для Galaxy S24, яке додало на смартфони підтримку функцій генеративного ШІ Galaxy AI.