Amazon Web Services розширює свою програму безплатних кредитів для стартапів. Тепер компанія покриватиме вартість використання великих моделей штучного інтелекту. Про це повідомляє Retuers.

«Це ще один подарунок, який ми повертаємо екосистемі стартапів в обмін на те, що, як ми сподіваємося, стартапи й надалі вибиратимуть AWS як свою першу зупинку», – сказав Говард Райт, віцепрезидент і глобальний керівник стартапів AWS.

Amazon дозволить стартапам за допомогою кредитів на використання хмарних сервісів покривати вартість використання моделей ШІ включно з Anthropic, Meta, Mistral AI та Cohere.

Говард Райт також каже, що така система допоможе збільшити дохід Anthropic, компанії, що займається розробкою штучного інтелекту, і в яку Amazon інвестувала $4 мільярди.

Окрім AWS, подібні акції проводять й у Microsoft Azure, яка видає кредити, які можна використовувати для оплати використання OpenAI, та Google, яка пропонує кредити для використання понад 130 моделей Vortex AI.