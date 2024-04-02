Щоб відповідати новому європейському «Закону про цифрові ринки» (Digital Markets Act, DMA), Apple впроваджує API та фреймворки, які дозволяють розробникам розповсюджувати додатки незалежно від App Store. Однією з перших альтернатив стане AltStore. Розробник Райлі Тестут показав, як виглядатиме його версія маркету.

Замість того, щоб покладатися лише на рекламу, платні завантаження або покупки в застосунку для монетизації, AltStore дозволить розробникам використовувати власну інтеграцію з Patreon, повідомляє TechCrunch.

Така модель монетизації не передбачає традиційної комісії від 15% до 30% від продажів, які наразі бере Apple. Згідно з правилами Apple у відповідь на DMA, альтернативні магазини застосунків матимуть платити гіганту €0,50 за кожну першу інсталяцію, якщо загальне число не перевищує 1 мільйон на рік.

Це – нова схема для отримання доходу навіть від конкурентів, яку Apple називає Core Technology Fee. Чи збережеться ця плата, поки невідомо, оскільки ЄС розслідує цей випадок на предмет недотримання ним антимонопольного законодавства.

AltStore надаватиме користувачам перелік усіх прав та дозволів, які запитуватиме застосунок, ще до встановлення.

AltStore вже доступний для охочих протестувати додаток, але для цього потрібен буде джейлбрейк iPhone користувача. Як варіант, можна також встановити AltStore на Mac або ПК та надати AltStore свій Apple ID і пароль, а потім оновлювати додаток кожні сім днів. Зараз в AltStore доступні лише інші застосунки від того ж розробника.

Тестут зазначає, що додатки з AltStore мають бути перевірені компанією Apple перед додавання в стор. AltStore вже готовий до запуску, але Тестут каже, що чекає на остаточне схвалення від Apple.