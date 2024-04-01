Microsoft випустить нові віджети екрана блокування Windows 10 та 11 у квітні

Учасники програми Windows Insider вже мають змогу познайомитися з прев’ю-версією нового екрана блокування — і днями Microsoft повідомила, що офіційний його реліз відбудеться вже цього місяця: нові динамічні та інтерактивні віджети екрана блокування стануть доступні у квітні для всіх користувачів Windows 11 23H2 і Windows 10 22H2.

Microsoft зазначає, що це буде “поетапне розгортання”, яке розпочнеться з регулярним щомісячним оновленням безпеки, відомим також як “Patch Tuesday”, запланованим на 9 квітня. Але через його поетапність, попереджає компанія, не всі користувачі отримають оновлення саме у цей день.

Віджети додадуть на екран блокування динамічні картки з різноманітною інформацією: на початку Microsoft обіцяє інформацію про погоду та пов’язані з нею попередження, надалі з’являться й інші оновлення, що стосуватимуться спорту, фінансів, трафіку тощо. Також обіцяється різний набір карток для користувачів у різних регіонах світу.

Картки відображатимуться у нижній частині екрана, у Windows 10 вони будуть вирівняні ліворуч, у Windows 11 — по центру. Налаштувати їхню поведінку (або повністю прибрати, якщо вони вас не цікавлять), можна буде у меню Settings > Personalization > Lock screen > Lock screen status.