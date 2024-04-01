Генеральний директор Discord Джейсон Цитрон повідомив, що наступного тижня в додатку з’являться рекламні інтеграції, про це пише The Wall Street Journal. Повідомляється, що користувачі зможуть вимкнути їх в налаштуваннях, для цього не треба буде додаткової оплати.

Рекламні інтеграції матимуть назву Sponsored Quests. Ці спонсорські завдання будуть таргетуватися на користувачів на основі їхніх ігрових уподобань, віку та географічного розташування, і з’являтимуться в лівому нижньому куті екрана.

Щоб отримати винагороду, користувачі повинні транслювати гру, виконуючи ігрове завдання від рекламодавця, поки його дивиться принаймні один друг. Користувачі, які спостерігають за своїми друзями, можуть виконувати власні квести в цей час.

Деякі користувачі, які отримали опис реклами, сказали, що вона виглядає мінімально нав’язливою і потреба в ній зрозуміла, враховуючи, що платформа здебільшого безплатна. Інші занепокоєні тим, що реклама змусить людей тиснути на своїх друзів, щоб вони її дивилися.

Компанія роками намагається перетворити свою популярність на великий прибуток. У 2021 році Discord вів переговори про продаж Microsoft щонайменше за $10 мільярдів. Пізніше того ж року компанія вже оцінювалась в $15 мільярдів.

Відтоді багато хто на Уолл-стріт очікує на первинне публічне розміщення акцій стартапу.