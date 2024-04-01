Уряд ухвалив Постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці зможуть одружуватися в застосунку «Дія». Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

Як працюватиме одруження в «Дії»:

У застосунку відправляєте заяву;

працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку;

наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.

«Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч, – йдеться в повідомленні Мінцифри. – Клік-клік – і одружені. Перетворюємо ваші мрії на цифрову реальність».

До слова, недавно стало відомо, що «Дія» відкриває свій код, інші країни зможуть знайомитися з логікою роботи застосунку та використати код для створення на його основі державних сервісів. Відкритий код є світовою практикою, яку використовують уряди та технологічні компанії.