З’явився новий трейлер чергового сезону серіалу «Доктор Хто» / Doctor Who. Перші дві серії покажуть 11 травня на Disney+ та BBC iPlayer. Також шоу, як і раніше, виходитиме на телеканалі BBC One у прайм-тайм.

Роль п’ятнадцятого Доктора у новому сезоні дісталася актору Шуті Ґатва, його партнеркою стане Міллі Гібсон – вона зіграє Рубі Сандей. Актори дебютували торік у різдвяному епізоді шоу.

До виробництва серіалу також повернувся Стівен Моффат, який писав сценарій від дев’ятого (з Крістофером Екклестоном) до дванадцятого сезону (з Пітером Капальді).

Моффат написав сценарій для першого епізоду нового сезону, далі роботу продовжать Кейт Херрон та Брайоні Редман.