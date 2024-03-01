У лютому 2024 року в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легкових авто. Порівняно з лютим 2023 року ринок нових легковиків збільшився на 51%. Про це свідчать дані УкрАвтопрому.

Найкращий результат місяця продемонструвала марка Toyota – 858 авто. Це на 70% більше, ніж торік. Другою була Renault – 706 од. (+64%), а третім став Volkswagen – 472 од. (+53%).

Також у ТОП-5 місяця потрапили: Skoda – 452 од. (+38%) та Peugeot – 348 од. (+364%).

Бестселером лютого на українському ринку нових легковиків залишається кросовер Renault Duster (603 авто).

Загалом із початку року український автопарк поповнили понад 10 тис. нових легкових авто, що у півтора разу більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Раніше повідомлялося, що упродовж січня 2024 року в Україні було реалізовано близько 4,4 тис. нових легковиків. Це на 47% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.