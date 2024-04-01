ASUS оголошує про початок продажу в Україні новітнього ігрового смартфона ROG Phone 8 Pro.

ROG Phone 8 отримав оновлений дизайн, у якому корпус став на 15% тоншим, ніж у попереднього покоління смартфона, а також захист від пилу й води класу IP68.

Всередині смартфон має Snapdragon 8 Gen 3, доповнений оперативною пам’яттю LPDDR5X із пропускною здатністю 8533 Мбіт/с і накопичувачем UFS 4.0. Snapdragon 8 Gen 3 демонструє на 25% вищу продуктивність графічного ядра й на 25% кращу енергоефективність порівняно з платформою попереднього покоління.

В ASUS також кажуть, що власники зможуть грати в ігри протягом довгих годин без перегріву компонентів завдяки теплопровіднику Rapid-Cooling Conductor, який є частиною вдосконаленої системи охолодження GameCool 8, відводить тепло безпосередньо від центру пристрою до задньої кришки.

Крім того, повністю оновлений кулер AeroActive Cooler X став на 29% меншим та пропонує в 1,2 разу вищу ефективність охолодження й знижує температуру задньої кришки на цілих 36°C.

6,78-дюймовий AMOLED дисплей підтримує адаптивну частоту оновлення з метою зменшення енергоспоживання. Система може автоматично регулювати частоту оновлення в діапазоні від 1 до 120 Гц залежно від поточного завдання. Користувачі також можуть вибирати частоту оновлення до 165 Гц для плавності гри.

У компанії додають, що ROG Phone 8 Pro отримав вдосконалену систему з трьома камерами. Основна камера смартфона з 24-міліметровим ширококутним об’єктивом створена на основі новітнього сенсора Sony IMX890 з роздільною здатністю 50 Мп. Другою є телефотокамера з 3-кратним масштабуванням, призначену спеціально для зйомки віддалених об’єктів. Та останньою є надширококутна камера на 13 МП.

Спереду смартфон оснащений селфі-камерою з роздільною здатністю 32 МП, яка має ультраширокий кут огляду, який було збільшено з 73° до 90°. Завдяки цьому вона добре підійде для селфі з великою групою людей.

Також ROG Phone 8 Pro оснащений 4 спеціальними ШІ-функціями для ігор. Користувачі зможуть переводити гру у фоновий режим за допомогою функції Background Mode або зафіксувати ключові моменти за допомогою X Capture. Інтуїтивно зрозуміла функція AI Grabber для захоплення тексту, а також функція X Sense для автоматизації певних дій у грі додатково розширюють можливості геймерів, надаючи їм підказки й допомогу, коли це необхідно.

Задню панель смартфона прикрашає мінісвітлодіодний дисплей Anime Vision, який дає змогу відображати стандартну або власну анімацію. Користувачі також зможуть розблокувати секретні ефекти, доторкнувшись своїм смартфоном до іншого ROG Phone 8 Pro.

Смартфон ROG Phone 8 Pro з 16 ГБ оперативної пам’яті й накопичувачем на 512 ГБ вже доступний в Україні за рекомендованою ціною 59 999 грн.