ПриватБанк доставлятиме платіжні картки своїм клієнтам ще у п’ять країн Європи. Це – Естонія, Латвія, Італія, Словаччина та Угорщина, повідомляє пресслужба фінустанови.

Від початку квітня у Приват24 відкрили замовлення карток із доставкою кур’єром Nova Post на будь-яку адресу у цих країнах.

«Таким чином клієнти банку відтепер можуть отримати банківську картку з доставкою Nova Post у 11 країнах Європи: Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії, Румунії, Естонії, Латвії, Італії, Словаччині та Угорщині», – йдеться у повідомленні.

До кінця квітня доставка карток всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24 та замовили доставку картки, буде безплатною.

«Замовити нову чи перевипустити діючу картку ПриватБанку дуже просто – оформити заявку за декілька кліків у Приват24 та отримати картку у відділенні або поштоматі Нової пошти по Україні та через кур’єра Nova Post в 11 європейських країнах», – сказано в повідомленні банку.

Недавно також повідомлялося, що ПриватБанк та «Нова пошта» безплатно доставляють банківські картки в прифронтові міста та села.