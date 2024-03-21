Майже 50 тисяч клієнтів ПриватБанку, які проживають у прифронтових містах та селах, вже отримали безплатно картки банку з доставкою у відділення чи поштомат «Нової пошти». Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

У банку пояснили, що запущена у липні минулого року послуга замовлення карток у Приват24 та доставки по всій Україні та за кордон через «Нову пошту» дозволяє забезпечити доступним банківським обслуговуванням усіх клієнтів. Йдеться зокрема й про тих, хто зараз перебуває у прифронтових регіонах там, де немає банківських відділень.

Найбільше карток із доставкою до прифронтових територій вже замовили клієнти із Запорізької області, Дніпропетровської, Херсонської області та Донеччини.

«Можливість замовлення онлайн та доставки карток курʼєром дозволяє банку зробити ще зручнішим і обслуговування маломобільних клієнтів по всій Україні», – додали в ПриватБанку.

Замовити картку можна у Приват24 та додатково вибрати доставку курʼєром у додатку «Нової пошти» на адресу проживання чи роботи клієнта. Вартість додаткової послуги доставки курʼєром буде вказана у додатку під час оформлення.