Американська компанія Liberty Media, яка з 2017 року володіє чемпіонатом світу з перегонів Formula 1, купує 86% акцій Dorna Sports, ексклюзивного власника комерційних прав на чемпіонати світу з перегонів MotoGP та Superbike.

Очікується, що придбання буде завершено до кінця 2024 року, крім того, мають бути отримані дозволи та схвалення органів з питань конкуренції та законодавства про іноземні інвестиції в різних юрисдикціях.

«Це ідеальний наступний крок в еволюції MotoGP… Ми пишаємося глобальним спортом, який ми виростили, і ця угода є свідченням цінності спорту сьогодні та його потенціалу зростання. Liberty має неймовірний досвід розвитку спортивних активів, і ми не можемо бажати кращого партнера для розширення фанбази MotoGP по всьому світу», — сказав Кармело Еспелета, генеральний директор Dorna.

Мотоциклетні перегони MotoGP вперше пройшли у 1949 році й на той момент мали лише шість раундів по Європі. З того часу чемпіонат значно виріс і у сезоні 2024 року буде проведено 21 перегонів у 17 країнах на 5 континентах.

Крім того, Liberty Media також отримає права на Moto2 і Moto3, MotoE, Superbike World Championship та Чемпіонат світу з мотоциклетного спорту серед жінок FIM.