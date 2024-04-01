Google тестує можливість автоматичного архівування та видалення неактивних вкладок у браузері Chrome на Android. Експериментальна функція під назвою Tab Declutter має спростити управління вкладками шляхом автоматизації цього процесу, повідомляє Windows Report.

Механізм досить простий. Після певного періоду неактивності Chrome автоматично архівує неактивні вкладки. Ви більше не побачите заархівовані вкладки, але зможете їх відновити за потреби.

Що стосується видалення вкладок, користувачі зможуть налаштувати Chrome так, щоб він видаляв їх після певного періоду неактивності. Ця функція звільнить пам’ять і підвищить продуктивність браузера.

Користувачі зможуть налаштовувати час, по проходженню якого неактивні вкладки будуть архівуватись чи видалятись.

Конкретні деталі, користувацький інтерфейс (UI) та опції все ще очікуються, оскільки функція знаходиться на стадії активної розробки.