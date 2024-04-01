У межах роботи над новими ігровими механіками розробники в Bandai Namco створили три прості проєкти. Зазвичай такі напрацювання не покидають стіни студій, але компанія вирішила оприлюднити ігри та роздати їх безплатно.

Doronko Wanko – грайте за маленького пухнастого померанського шпіца. До ваших послуг великий прибраний будинок та абсолютна й неосяжна любов від вашої господарки. Ви можете робити з будинком будь-що, перетворіть його на сміттєзвалище. Вам за це все одно нічого не буде, бо як можна злитися на такого красунчика.

Boomeroad – гра, яка вичерпно пояснює себе своєю ж назвою. Ви кидаєте бумеранг і пересуваєтеся на рейках, які він створює. Проєкт пропонує дослідити таємничі руїни на острові, який застиг у повітрі та розпадається на частини. Цілком ймовірно, що ця механіка ще з’явиться в якійсь грі в майбутньому.

Nottolot – гра про маленького робота Роллі. Він вміє зламувати інших роботів та використовувати їхні вміння для проходження локацій та вирішення головоломок. Цим і доведеться займатись у грі.