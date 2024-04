1 квітня – це завжди важкий день для того, щоб заходити в інтернет. Всі, від звичайних користувачів соцмереж до великих компаній, намагаються пожартувати. Тож до споживання новин у День сміху треба ставитися доволі обережно.

Проте, окрім бажання ввести когось в оману, 1 квітня також дає чимало веселих новин та потенційно навіть непоганих ідей, до яких компанії підходять з креативом та гумором.

Цей рік не став винятком, і чимало компаній вже зробили свої «анонси». Наприклад, Razer показала нове ультимативне ігрове крісло Cthulhu. Воно має вісім щупалець – вони схожі на ті, які використовує Доктор Октопус.

Ці щупальця завдяки штучному інтелекту начебто подаватимуть гравцям їжу, напої, навушники, робитимуть масаж та навіть зможуть за потреби поголити. Але є й нюанс, один раз сівши у Cthulhu, ви більше ніколи не зможете з нього встати.

Цікаво, чи зможуть ці щупальця розставити 97 619 3,5-дюймових дискет, на яких CD Projekt Red планують випустити колекційне видання Cyberpunk 2077.

If you miss the good ol’ days when game installation was a true ritual, then you’ll love the limited Floppy Edition of Cyberpunk 2077! 🕹️

Wishlist now at https://t.co/ERqCf8eNj2 and be prepared for a truck delivery of 97,619 🚚⬅️💾 3.5” diskettes!

More: https://t.co/qgHVzHjMF4 pic.twitter.com/BCcE2YTg9K

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 1, 2024