1 квітня – це завжди важкий день для того, щоб заходити в інтернет. Всі, від звичайних користувачів соцмереж до великих компаній, намагаються пожартувати. Тож до споживання новин у День сміху треба ставитися доволі обережно.

Проте, окрім бажання ввести когось в оману, 1 квітня також дає чимало веселих новин та потенційно навіть непоганих ідей, до яких компанії підходять з креативом та гумором.

Цей рік не став винятком, і чимало компаній вже зробили свої «анонси». Наприклад, Razer показала нове ультимативне ігрове крісло Cthulhu. Воно має вісім щупалець – вони схожі на ті, які використовує Доктор Октопус.

Ці щупальця завдяки штучному інтелекту начебто подаватимуть гравцям їжу, напої, навушники, робитимуть масаж та навіть зможуть за потреби поголити. Але є й нюанс, один раз сівши у Cthulhu, ви більше ніколи не зможете з нього встати.

Цікаво, чи зможуть ці щупальця розставити 97 619 3,5-дюймових дискет, на яких CD Projekt Red планують випустити колекційне видання Cyberpunk 2077.

If you miss the good ol’ days when game installation was a true ritual, then you’ll love the limited Floppy Edition of Cyberpunk 2077! 🕹️ Wishlist now at https://t.co/ERqCf8eNj2 and be prepared for a truck delivery of 97,619 🚚⬅️💾 3.5” diskettes! More: https://t.co/qgHVzHjMF4 pic.twitter.com/BCcE2YTg9K — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 1, 2024

А для Netflix тим часом представили нове шоу PHYSICAT: 100, де 100 котиків у своїй найкращій фізичній формі змагатимуться у серії складних випробувань, щоб стати останнім, хто дряпається

One hundred catestants in top physical shape will compete in a series of grueling challenges to claim the honor as the last one scratching. It's meow or never! PHYSICAT: 100 is now playing. pic.twitter.com/1aLoFCFJZO — Netflix (@netflix) April 1, 2024

Pokemon Company анонсувала Pokemon Sleep World Champions, де кожен учасник змагатиметься у тому, хто має найкращу підготовку до сну, наскільки швидко вони зможуть увійти у стан глибокого сну та наскільки багато і добре учасники зможуть виспатися.

Це далеко не найгірша ідея для турніру, у якому багато людей були б не проти взяти участь.

Продовжуючи тему Pokemon, розробники Palworld, неймовірно успішної гри, яка розійшлася накладом у мільйони проданих копій, анонсували Pal♡world! ~More Than Just Pals~, візуальну новелу, де гравцям належить спілкуватися, ходити на побачення та розвивати стосунки з різними персонажами.

Дата релізу – 1 квітня 2025 року. Хто зна, можливо, наступного року ми таки побачимо цей реліз як ще один жарт на День сміху.

Компанія Nothing анонсувала неймовірно компактний та маленький Nothing Phone (2a) Micro. Власне, ще один Micro-смартфон анонсувала й Sony – Xperia 5 V micro, але з приміткою, що фактичний розмір може відрізнятися.

А от Oppo пішла ще далі та представила Eau de Innovation, перший у світі смартфон із висувним дозатором для парфумів.

«Eau de Innovation виводить концепцію pop-up на новий рівень, додаючи дозатор для парфумів, який дарує вам свіжий технічний запах за бажанням», – пише компанія.

Get that fresh unboxing smell every time — at the touch of a button — with #EaudeInnovation, the world's first-ever smartphone with a pop-up perfume dispenser. Coming soon. Learn more – https://t.co/i61o6G7bkk pic.twitter.com/GodcsPs57v — OPPO (@oppo) April 1, 2024

Оскільки День сміху ще не закінчився, сьогодні можна очікувати ще більше подібних «анонсів».