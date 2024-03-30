Новий застосунок під назвою Palmsy – це імітація соціальної мережі, де ви можете писати про будь-що, додавати свої фото та отримувати лайки, але річ у тім, що цього не побачить ніхто крім вас. Про це пише TechCrunch.

Ви можете публікувати стільки постів, скільки забажаєте. Але ви відправляєте ці дописи в порожнечу. Розробник Пет Накадзіма повідомив, що жоден пост не покидає ваш пристрій, а всі вподобання є фейковими.

Застосунок – безплатний та доступний лише на iOS.

По суті, Palmsy читає ваш список контактів, щоб ставити лайки публікаціям. Розробник запевняє, що не претендує на конфіденційну інформацію користувачів. Додаток нічого не надсилає до сервера та вся інформація залишається на одному пристрої.

«Буває приємно бачити лайки від людей, про яких ви не згадували роками. Це також може бути корисно для видалення деяких контактів, які вам більше не потрібні», – пише Накадзіма.

Існує безліч застосунків, які намагаються допомогти зменшити залежність від соціальних мереж. Найменш креативними є ті, які просто обмежують час, проведений в соціальних мережах.

У 2018 році колишній менеджер продукту Google Reader Джейсон Шеллен запустив вебсайт Brizzly, який дозволяє користувачу ввести, що завгодно в текстове поле і натиснути «відправити». Пости нікуди не йдуть, і їх навіть не можна переглянути після відправки, але напевно «це відчувається добре».